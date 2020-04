ЖАБЕЛЬ – На основи податокох зоз урядового сайту www.covid19.rs, котри порушала Влада Републики Сербиї зоз потримовку правно-информацийней системи Републики Сербиї, од нєшка, 8. априла у oпштини Жабель реґистровани перши случай охореня од коронавируса, односно Ковида-19.

Сайт мож отвориц и з того линку, а на нїм мож пречитац статистични податки о тим кельо єст охорених по городох и местох на облачку з меном „Статистични податки о вирусу COVID 19”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)