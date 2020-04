СЕРБИЯ – Влада Републики Сербиї наложела запровадзованє нових мирох у зопераню ширеня коронавирусу на териториї цалей держави.

З тима мирами предписана полицийна годзина котра будзе тирвац од пиятку од 17 годзин по пондзелок по 5 годзин.

Шицким пензионером будзе допущене пойсц покуповац потребни поживово продукти на пияток од 4 по 7 годзин рано.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)