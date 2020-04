СЕРБИЯ – Допущеня о дошлєбодзеним рушаню у чаше полицийней годзини од вчера пополадню мож достац електронски.

Допущеня о дошлєбодзеним рушаню ше одноша на польопривреднїкох, привреднїкох и гражданох котри ше стараю о других.

Тото вистку вчера потвердзела и премиєрка Ана Брнабич, котра гварела же процес будзе ефикаснєйши и же би требала почац робиц система у котрей ше особи буду електронски приявйовац за допущеня о дошлєбодзеним рушаню и котрим на исти способ, електронски, вимога будзе одобрена.

