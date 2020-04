НОВИ САД – У Новим Садзе вчера отворена Ковид-амбуланта лєм за ваготни жени позитивни на коронавирус, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Амбуланта ше находзи у обєкту Дома здравя „Йован Йованович Змай” и ма окремни уход.

Амбуланта будзе робиц роботнима дями од 7 по 18 годзин, а соботами од 7 по 15 годзин.

