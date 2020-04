И у кулским Доме здравя Ковид-19 амбуланта

КУЛА – Гражданє хтори чувствую симптоми подобни коронавирусу, 1. априла треба же би ше явели до найблїзшого дому здравя у своєй општини, до окремних респираторних Ковид-19 амбулантох. Така амбуланта отворена и у Доме здравя у Кули.

Тоти амбуланти, як наявене, робя од 7 до 22 годзин. У Доме здравя у Кули тиж отворена Ковид-19 амбуланта, а хто ма потребу перше може наволац на число телефона 064/849-24-67.

Жителє Руского Керестура, попри до Кули, тиж ше можу явиц и до своєй Здравственей амбуланти кед же обача даяки симптоми, а насампредз горучку, як виявела руководителька амбуланти др Златан Надь.

Керестурска амбуланта тераз роби кажди дзень лєм у єдней змени – од 7 до 13 годзин, бо ше указало же у тей ситуациї позарядового стану за длужей нєт потреби, бо ше порядни терапиї покончи телефонски.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)