Богослуженє у катедрали на Вельки пияток и на Пасху

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Вельки пияток, хтори у керестурскей парохиї пада наютре, 10. априла, вирни годни пойсц до церкви помодлїц ше пред плащанїцу, а на нєдзелю, 12. априла зоз катедралней церкви на 10 годзин будзе преношенє пасхалней Литурґиї на Фейсбук боку парохиї (Katedrala sv Nikole) – гварел за Рутенпрес парох о. Михайло Малацко.

На Вельки пияток до церкви годно войсц под защитнима маска, а потребне и дезинфикованє на уходзе и виходзе зоз церкви, о чим ше постара Церковни одбор. Пре позарядови стан, нє шме буц вельке число людзох нараз нука. Тиж ше нє шме бочкац плащаницу, а вона у церкви будзе виложена од 15-16,30 годзин, бо на 17 годзин почина дводньова полицийна годзина.

За служенє и преношенє пасхалней Служби Божей на нєдзелю за священїкох, дзекуюци владикови Георгийови, обезпечени допущеня од Министерства нукашнїх дїлох, а прейґ Управи за одношеня з церквами Министерства правди.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)