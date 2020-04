Пририхтує ше онлайн пробни Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” ше пририхтує за онлайн пробни Закончуюци испит, а по инструкцийох хтори шицким школом послати зоз Школских управох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

По Одлуки, онлайн маломатуранти тести буду покладац през три днї – 22. априла будзе тест зоз мацеринского язика, 23. априла з математики, а 24. априла комбиновани зоз пейцох предметох.

Онлайн пробни испит ше будзе покладац прейґ платформи mojaučionica.gov.rs, a кажди оддзелєнски старшина пошлє по єден налог каждому школярови зоз хторим годзен приступиц ґу тесту.

Хто од школярох нє ма за тото можлївосци, Школа обезпечи тести у пдф формату на дзень трецого теста и у поради, годна их доручиц школяром же би их так виполнєли.

Тот пробни тест нє будзе оценьовани, алє є наменєни же би школяре сами могли преценїц и анализовац свойо знанє у пририхтованьох за покладанє малей матури, за цо ше рахує же годно буц витворене у порядним термину, кед допущи ситуация зоз вирусом корона. Министерство тиж предвидзело же, док ше нормализую условия роботи у школох, будзе ище єден пробни тест Закончуюцого испиту.

