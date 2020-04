Нєшка дзелєни пакети помоци пензионером

БАЧИНЦИ – Волонтере Општинского штабу за позарядово ситуациї вчера дзелєли пакети помоци пензионером чийо пензиї менши од 30 000 динари.

Пакети достали 130 пензионере у валалє, а волонтере пакети приношели до їх обисцох.

