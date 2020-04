Почало дзелєнє пакетох и у Коцуре

КОЦУР – У Коцуре почало дзелєнє пакетох помоци зоз поживовима артиклами, продуктами за отримованє особней гиґиєни и гиґиєни ґаздовства шицким пензионером з приходами меншима як 30 тисячи динари и социялно загроженим гражданом.

Дзелєнє пакетох окончую волонтере котри розноша пакети на хижну адресу. О шицким ше водзи евиденцию, и кажде зоз своїм подписом потвердзує же превжал пакет.

Пакети помоци ше будзе дзелїц у наиходзацих дньох, у складзе зоз можлївосцами волонтерох котри задлужени за тото.

Средства за пакети обезпечела Општина Вербас з потримовку числених дружтвено одвичательних компанийох вербаскей општини.

