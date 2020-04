Вишло нове „Руским слове”, поставене є и на сайт

НОВИ САД – Петнасте число новинох „Руске слово”, котре уж и поставене на сайт у пдф формату пре очежани дистрибуцию новинох, на самим початку понука вельконоцну винчованку владики кир Георгия Джуджара.

Рубрика „Тижньовнїк” пошвецела свойо боки новим миром у зопераню ширеня епидемиї, а „Нашо места” зазначели як ше у нових животних условийох одвива каждодньовосц – од защити, дружтвеней помоци, здравствених препорученьох и других важних обласцох у позарядовим стану.

На „Економиї” як ше привреднїки знаходза зоз хвилькову нєвигодну ситуацию, а ту и напис о Звонкови Хромишови зоз Коцура котри ше занїма зоз продукцию швиньох.

О онлайн настави у дюрдьовскей, коцурскей и керестурскей школи пише рубрика „Култура и просвита”, а „Мозаїк” на своїх бокох преноши як настава емисия за младих „Алт шоу” на Радио Новим Садзе.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Славе Шанта зоз Коцура, Владимир Паланчаї – Керестурец котри жиє у Австралиї, а представена и Семанова фамелия зоз Руского Керестура.

„Духовни живот” провадзи як ше нашо парохиї орґанизовали у служеню службох и як волонтере помагаю парохияном, а „Спорт” пише о предносци вежбаня у обисцу.

У рубрики „Горуци тепши” пренайдзце рецепти за вельконоцни єдла.

Шлїдуюце число новинох видзе 24. априла.

