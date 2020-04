Допущенє за допатранє хорих у обисцу

КУЛА – Пре предлуженє полицийней годзини за рушанє особом хтори допатраю хорих и нєрухомих у їх обисцох, потребне допущенє хторе ше муши особнє глєдац у служби у Кол-центру за помоц старим хтори змесцени у ткв. Пионирским доме, на адреси Ленїнова 17 у Кули.

Особа котрей треба допущенє особнє там муши придац одчитану особну леґитимацию, свою и хорого котрого допатра, а тиж и даяку здравствену документацию хтора подкрипи же допущенє потребне.

Служба у Кол-центру вимогу за допущенє прешлїдзує до Министерства нукашнїх дїлох, а вони маю одвитовац, тє. одобриц допущенє, на цо ше чека даскельо днї, потолковали за Рутенпресу у тей Служби.

Нє треба окреме наявйовац свой приход, а за вецей информациї ше мож питац на телефон 025/724-177.

