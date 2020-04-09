Отворени предавальнї з-а пензионерох од 4 по 7 годзин

ШИД – На пияток од 4 по 7 годзин буду отворени предавальнї за старших од 65 роки и то у Шидзе буду отворени „Идеа“ Цара Душана 39, „ Макси“ , „Ґомекс“ шицки предавальнї, „ Парипович“шицки предавальнї, СТР „Марянович“ Б. Петровича 1 и К. Милоша 12, ТР „ Сладяна“ Карадьордєва без числа уход до пияцу, „Аґропапук“ С.Сави 82, „Моя супер тарґовина“и „Милак 1983“.

У Беркасове и Бикичу будзе робиц предавальня „Моя супер тарґовина“, а у Бачинцох „Биґ Бул“.

Тиж буду отворнеи и предавальнї у Адашевцох, Соту, Вашици, Моровичу, Вишнїчеве, Ямени, Куковцох и Ердевику, а у Шидзе будзе робиц и апатика „Смирна“.

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