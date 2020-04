У Керестуре Вельки пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре нєшка Вельки пияток, дзень здогадованя на страданє и розпинанє Исуса Христа на Голгофти.

Як познате, пре позарядови стан и нєшкайши богослуженя Велького пиятку священїки одслужа у катедралней церкви без присуства вирних и будзе виложена плащанїца на Божим гробе.

Но, дознаваме од пароха керестурского о. Михайла Малацка, после богослуженя, од 15 та лєм до 16,30 годзин пре полицийну годзину, вирни годни присц до церкви поклонїц ше и кратко помодлїц пред плащанїцу, алє ше ю нє шме циловац.

Нащива церкви муши буц по безпечносцих мирох, цо значи же уход будзе од Маковского, а виход од Велького шору, и нараз нє шме буц у церкви вецей як два особи. Муши ше мац защитну маску, а на уходзе и виходзе будзе дезинфекцийна шпунджия, понеже и цала церква ище скорей дезинфикована.

З нагоди нєшкайшого дня, духовне слово о Вельким пиятку пароха о. Михайла Малацка у аудио форми поставене на фейсбук боку керестурскей парохиї Katedrala sv Nikolaja.

