Нєшка буду пошвецени багнїтки у коцурскей церкви

КОЦУР – Нєшка рано, 10. априла, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, после раншей Служби Божей, вочи Квитней нєдзелї буду пошвецени багнїтки.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, после 8 годзин шицки вирни буду мац нагоду присц по багнїтку, по 16 годзин пополадню.

Багнїтки буду опрез церкви, а парох надпомина же би ше шицки притримовали назначених мирох пре запровадзени позарядови стан.

– Служби Божо буду служени у церкви и надалєй без присуствованя парохиянох. Будзме духовно вєдно у молитвох за духовне и тїлесне здравє – визначел о. Рац.

Най здогаднєме, на дружтвеней мрежи Фейсбук отворени профил коцурскей парохиї под назву Grkokatolička parohija Kucura – Грекокатолїцка парохия Коцур на котрим ше мож информовац о розпорядку Службох и оглашкох.

За шицки потреби котри вирни маю, можу ше обявиц парохови о. Рацови на число телефона 064/ 248 20 60 и 021/ 728 150.

