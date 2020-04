Вишли „Дзвони” за април, єст и онлайн виданє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера вишло априлске число Християнского часопису „Дзвони”, а попри друкованого, першираз Дзвони доступни и у онлайн форми на тей адреси.

Редакция ше и на нову форму „Дзвонох” опредзелєла пре позарядови стан и чежшу дистрибуцию друкованого виданя, понеже и нашо церкви заварти за вирних. Онлайн виданє поставене и на Фейсбук боку керестурскей парохиї на адреси Katedrala sv Nikolaja.

У Руским Керестуре, нєшка кед Вельки пияток, пополадню од 15 до 16,30 годзин церква будзе отворена, та предплатнїки и други годни вжац и свой друковани прикладнїк.

Змист априлских „Дзвонох” з векшого пошвецени швету Пасхи, а тиж и актуелней ситуациї хтору жиєме, односно як з духовного боку патриц и прежиц тот чежки час.

