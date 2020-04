НОВИ САД – У ТВ Маґазину котри будзе емитовани на нєдзелю, будзе слова насампредз о подїйох вязаних за епидемию коронавирусу.

Попри тим, будзе емитовани и знїмох Вельконоцней Служби Божей зоз катедрали св. Миколая у Руским Керестуре.

ТВ Маґазин почина на 20 годзин, а репризу такой тей ноци на два годзин, на пондзелок на 11 годзин и на вовторок на 22 годзин.

