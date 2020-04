Подзелєни пакети пензионером у Беркасове

БЕРКАСОВО – Волонтери Општинского штабу за позарядово ситуациї вчера дзелєли пакети пензионером у Беркасове хтори маю пензиї менши од 30 000 динари.

У Беркасове вкупно 133 пензинере достали пакет у хторим пожива и средства за гиґиєну.

