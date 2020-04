Од нєшка пополадню по пондзелок рано забранєне рушанє

СЕРБИЯ – По уредби Влади Републики Сербиї пре защиту од ширеня коронавирусу превжати мири з котрима забранєне рушанє шицким гражданом од нєшка од 17 годзин по пондзелок по 5 годзин рано.

Винїмок буду лєм особи заняти у службох чия робота нєобходна у позарядовим стану и пензионере котри нєшка рано од 4 по 7 годзин рано можу пойсц купиц потребну поживу, лєбо лїки.

Особи котри маю хижних любимцох годни их вивесц на швижи воздух и на соботу, и на нєдзелю од 8 до 10 годзин дополадня, як и кажди дзень од 23-01 годзину. Вонка ше нє шме остац длужей як двацец минути, а нє шме ше одисц далєй як 200 метери од обисца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)