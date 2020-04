Представнїки покраїнскей власци винчовали Вельку ноц

ВОЙВОДИНА – Представнїки покраїнскей власи на чолє зоз предсидательом Покраїнскей влади Иґором Мировичом, беоґрадскому надбискупови Станиславови Хочеварови и шицким гражданом котри Вельку ноц славя по григориянским календаре винчовал тото найвекше християнске швето.

– Винчуєм вам тото вельке швето и жичим вам же бисце го препровадзели у миру и радосци. Нєшка нам наисце потребна толеранция, солидарносц, медзисобне почитованє и любов же бизме превозишли шицки спокуси у тих чежких часох.

Свойо винчовани гражданом послали и представнїки локалних самоуправох.

