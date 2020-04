Шветло воскреснутого спасителя

Господь Бог и того року сподобел нас славиц Воскресенє Христово – вельке и радосне швето. Того року славиме тото швето оставаюци у своїх домох пре надзвичайни причини, та, заш лєм, вони нє годни зацмиц значенє того швета.

Швето Воскресеня Христового вельке, бо пременєло историю цалого швета и ошвицело цмоту яка завладала у свидомосци людзох. А радосне є прето, же ошлєбодзело людски род од терхи гриха и од його траґичних пошлїдкох.

У Воскресеню цала сущносц християнства, бо воно доказ того же Исус Христос – Син Божи и Спаситель людского роду.

Прето нєт векшого, радоснєйшого и славнєйшого швета, як швето Христовей Пасхи, Його Воскресеня, нєт анї велїченственших словох од вельконоцного привиту: Христос Воскрес! У тих словох уткана вира мученїкох, яки одважно подношели муки и церпеня, и ишли на шмерц. У тих словох жива сила, з яку святи чудотворци виздравйовали хорих.

През два тисячи роки стотки тисячи святих беру на себе сладке ярмо Воскреснутого Христа (Мт. 11, 29-30) зоз виру и прешвеченьом же їх духовни подвиги нє даремни.

Маюци таку вельку хмару шведкох (Юд. 12,1) и виповедаюци слова „Христос Воскрес!” – и ми ше наполнюєме з радосцу.

После свойого Воскресеня Христос ше указал женом мироносицом и гуторел им – „Радуйце ше!” (Мт. 28,9). Тота поволанка нєшка унапрямена ґу шицким нам. Радуйме ше, бо Господь церпел, умар и воскрес пре нашо спашенє. Воскреснути Господь зоз своїм Воскресеньом отворел нам дзвери воскресеня и живота вичного.

Сущносц пасхалней радосци нє лєм у тим же Воскресенє Христово ошлєбодзело людски род од терхи гриха и шмерци, алє и у прешвеченосци же Вон вилїчел людску природу.

Воскреснути Христос, як дакеди своїм ученїком, так и нєшка нам нє престава ше обявйовац на нєвидими способ. Приходзи до каждей людскей особи, Вон дурка на дзвери людского шерца, до каждого унапрямює свойо живе слово.

А наш задаток почуц Христа, стретнуц ше зоз Нїм, одухотвориц и пременїц наш живот. Христос вше порихтани виявиц ґу нам свою безконєчну любов так, як ю указал на крижу збойнїкови: „Нєшка будзеш зо мну у раю!” (Лк. 23,43).

Вира до Воскреснутого Христа помага нам пременїц кажди смуток и жаль на радосц и надїю. Там дзе приходзи шветло Воскреснутого Спасителя, там настава будзенє до нового живота и вичней радосци. Пасха Христова ше одбува през историю и, попри шицких моцох зла, добро вше победзує.

У дньох випробованя зєдиньме ше у витирвалей и нєпреривней молитви, благаюци од милосердного Бога ласку витирвалосци у чаше випробованьох, и за преставанє иснуюцей епидемиї.

Того року, пре надзвичайни обставини, нє годни зме вжац активну учасц у торжествох Воскресеня Христового. Кед нашо церкви, гоч отворени – останю празни, вежнїме духовну учасц, духовно ше зєдиньме у спасенних подїйох Страсного Тижня, а вец и у радосци Пасхи Воскресеня Христового зоз прешвеченьом же после церпеня и страсцох приходзи славне и радосне Воскресенє.

Най на таки способ радосц Христовей Пасхи войдзе до каждого нашого дому и до шерца каждого з нас, а найбаржей до бидних, церпяцих, хорих и осамених, до шицких тих котрим потребна увага и потримовка.

Воскреснути Господь най нам помогнє надвладац почежкосци и зла терашнього часу, и утвердзи у нас надїю до побиди добра над злом и правди над нєправду. Радосна и блага вистка Христовей Пасхи, най войдзе до каждого з нас и наполнї нас з правдиву радосцу, яку дарує лєм Воскреснути Господь.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! – ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

+ Георгий, Владика

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)