Почал упис першокласнїкох и до дюрдьовскей ОШ

ДЮРДЬОВ – Основна школа „Йован Йованович Змай” Дюрдьов штварток, 9. Априла, сообщела же почал упис школярох до першей класи, а понеже ище вше тирва позарядови стан, упис мож окончиц у електронскей форми.

Уписованє дзецох до першей класи окончує ше на сайту еУправи, а як то треба зробиц мож пречитац на тим линку. Зоз Школи надпоминаю же ше у тей форми нє муши уписац дзецко, алє же то лєм можлївосц, и же родичи годни свойо дзецко уписац до першей класи без огляду чи го уписали на горе спомнути способ.

Школа информує родичох же шицки питаня мож посилац и на їх имейл адресу: zmaj.djurdjevo@gmail.com. Поинформовац ше може и при Александрови Радичовому, секретарови дюрдьовскей ОШ, на число телефона 064/890-37-05, кажди роботни дзень у периодзе од 8 годзин рано до 16 годзин пополадню.

