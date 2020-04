ШИД – Вчера почала дистрибуция пакетох пензионером хтори маю пензиї менши од 30 000 динари у Шидзе.

Волонтере Општинского штабу за позарядово ситуациї пакети поживи и хемийних средствох приноша пензионером до їх обисцох, а дистрибуция пакетох, пре огранїченє рушаня од пондзелку будзе предлужена.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)