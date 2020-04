Жаданя за упис до основних школох и на меншинских язикох

БЕОҐРАД – Министерство просвити обвисцело родичох дзецох котри ше уписую до першей класи основней школи же услуга „Интересованє за упис до основней школи” окрем по сербски, од вчера доступна и на язикох националних меншинох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

У тей хвильки за упис дзецка до першей класи основней школи нє важне вибрац язик на котрим будзе слухац наставу, алє ше родичи, вшелїяк, муша приявиц вибраней школи прейґ порталу Е-управа.

На тот способ школи годни евидентовац заинтересованосц родичох же би дзецко уписали до одредзеней школи и буду мац податки яке число школярох можу обчековац. Шицки родичи котри буду хасновац тоту услугу буду обвисцени о датуму упису до основней школи док тот датум будзе дефиновани.

Преклад на язики националних меншинох обезпечели Покраїнски секретарият за образованє и национални совити националних меншинох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)