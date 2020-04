СРИМСКА МИТРОВИЦА – Пре позарядови стан у Сримскей Митровици о. Владислав Варґа пошвецел багнїтки у Служби Божей на котрей нє було вирних.

Знїмок пошвецаня багнїткох положени на фейсбук бок ДНУК „Коломийка” Сримска Митровица дзекуюци Николови Ляховичови, а на нєдзелю там постави и знїмок Служби Божей котру о. Варґа будзе служиц, тиж без вирних у церкви.

