НОВИ САД – И того викенду, наютре 12. априла, Завод за културу войводянских Руснацох свою роботню за дзеци ознова будзе емитовац прейґ интернету.

Роботня пошвецена наиходзацому швету – Велькей ноци, почина на 12 годзин, а наймладши ю можу провадзиц на Заводовим фейсбук боку.

