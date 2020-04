КОЦУР – Пре запровадзени позарядови стан и забранєне рушанє шицких гражданох по пондзелок, у коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици пияток, 10. априла, пошвецени багнїтки.

Парохиянє од рана мали нагоду присц до церковней порти, а члени Церковного одбору були задлужени за дзелєнє багнїткох.

Вирни пошвецени багнїтки ношели до своїх домох, як и на теметов ґу своїм наймилшим.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)