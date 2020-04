Вирни у Керестуре означели Вельки пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка Велька Собота, а вчера вирни означели Вельки пияток, и за тото мали нагоду пойсц кратко до катедралней церкви поклонїц ше плащанїци на Божим гробе.

Пред тим домашнї священїки о. Михайло Шанта, а присутни бул и парох о. Михайло Малацко, зоз скраценим богослуженьом Велького пиятку виложели плащанїцу без присуства вирних.

Потим зоз строгим уходом з мирами здравственей безпечносци велї парохиянє од 15 до 16,45 годзин, як то традиция, обишли Божи гроб зоз поклоном пред плащанїцу.

Наютре, на Пасху, дзень Христового воскреснуца, священїки буду служиц пасхалну Службу Божу на 10 годзин, алє у празней катедрали, а вирни годни Службу директно провадзиц на Фейсбук боку парохиї. Док паноцец у церкви будзе пошвецац даскельо паскални кошарки, вирни треба же би у тот час дома сами пошвецели свойо паскалне єдзенє зоз швецену воду.

Як дознава Рутенпрес, Руска редакция Радио Нового Саду, пририхтує у їх студию зняц стриминґ знїмок Служби Божей зоз Фейсбуку, кед же то допущи интернет вяза. По словох редактора Владимира Римара, кед же ше знїманє уда, знїмок пасхалней Лутурґиї будзе емитовани на 12,30 годзин на радио габох на 100 меґа герци.

И Руска редакция ТВ Нови Сад планує зняц Службу Божу и емитовац ю на нєдзелю вечар на 20 годзин у ТВ Маґазину.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)