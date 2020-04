Здруженє новинарох Сербиї апелує: Оможлївиц директни питаня лїкаром

БЕОҐРАД – Здруженє новинарох Сербиї поволало нєшка Владу Сербиї же би знова розпатрела одлуку о тим же новинаре вецей нє можу присуствовац на конференцийох на хторих лїкаре и урядово особи одвитую на їх питаня, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

У дньох кед явносци нєобходни информациї о ширеню епидемиї и кед праве конференциї за новинарох служели же би умирели гражданох, ключне оможлївиц новинаром же би директно поставяли питаня и подпитаня фаховцом, и же би явносц на тот способ дошла до податкох до хторих на други способ нє можлїве дойсц, пише у сообщеню.

Здруженє новинарох дума же Палата Сербия дава достаточно простору же би ше у нєй безпечно змесцели шицки новинаре, а же би нїхто здравствено нє бул загрожени.

Най здогаднєме, Влада Сербиї вчера принєсла одлуку же би на каждодньових конференцийох за новинарох, котри ше отримує на 15 годзин, вецей нє присуствовали новинаре, алє же би свойо питаня за фаховцох посилали по имейлу до 14,30 годзин. Як обгрунтованє тей Одлуки, Влада гварела же новинаре, знїмателє и фоторепортере застарани за свойо здравє, та после пригварки на загроженосц и предсидателя, членох Влади и фаховцох, принєшена така одлука.

Конференциї за медиї директно ше емитує дзекуюци Радио-телевизиї Сербиї и Новинскей аґенциї „Танюґ”.

