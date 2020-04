Шарчевич: Наставнїки годзини буду знїмац дома

БЕОҐРАД – Робота на далєкосц усовершена и то на таки способ же од тераз наставнїки годзини буду знїмац дома, виявел вчера министер просвити Младен Шарчевич и гварел же нєт потреби же би наставнїк стал у даяким имаґинарним студию або студию РТС и знїмал годзини, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Министер за Танюґ гварел же тото зробене пре обчековани максимум епидемиї коронавирусу, же би и наставнїки були безпечни.

Вон потолковал же дистрибуовани коло 70 лаптопи котри ма Министерство, а же УНИЦЕФ дал софтвер за тото. Шаревич гварел же окончени даскельо онлайн-обуки и же им ше поспишело диґитално писмених наставнїкох обучиц же би тото могли робиц.

