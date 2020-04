НОВИ САД – Дзекуюци доброму сотруднїцтву зоз Наташу Колесар, нєшка на поладнє почнє друга роботня за дзеци емитована прейґ интернету, пошвецена Велькей ноци.

Завод за културу войводянских Руснацох наймладшим оможлївел же би роботню провадзели на Заводовим фейсбук боку.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)