У Керестуре Велька ноц, у других парохийох Квитна нєдзеля

ЕПАРХИЯ СВ. ОЦА МИКОЛАЯ – На нєшкайши дзень вирни у рускокерестурскей парохиї преславюю перши дзень найвекшого християнского швета – Воскресеня Христового – Пасху.

Як уж вецей раз визначоване, пре позарядови стан и зоперанє ширеня оберацей хороти, шицки служби ше отримує без присуства вирних у церкви. Так и Вельконоцна Служба Божа у катедрали св. оца Миколая, котра почнє на 10 годзин, будзе отримана у празней церкви. Же би вирни могли духовно участвовац на нєй, обезпечене директне преношенє прейґ фейсбук боку катедралней церкви.

Як дознава Рутенпрес, Руска редакция Радио Нового Саду, пририхтує у їх студию зняц стриминґ знїмок Служби Божей зоз Фейсбуку, кед же то допущи интернет вяза. По словох редактора Владимира Римара, кед же ше знїманє уда, знїмок пасхалней Лутурґиї будзе емитовани на 12,30 годзин на радио габох на 100 меґа герци.

И Руска редакция ТВ Нови Сад планує зняц Службу Божу и емитовац ю на нєдзелю вечар на 20 годзин у ТВ Маґазину.

У других парохийох нашей епархиї тиж буду отримани Служби Божо без вирних. Як дознава Рутенпрес, директне преношенє будзе зоз коцурскей и дюрдьовскей церкви прейґ Фейсбуку, Служба у Сримскей Митровици будзе знята и потим прешлїдзена вирним. Парохове других парохийох поручую вирним же би на 10 годзин, кед звичайно починаю служби, були духовно зєдинєни у молитви. Хто у можлївосци може сам дома пошвециц багнїтки зоз швецену воду.

