ОПШТИНА ШИД – На Квитну нєдзелю у наших грекокатолїцких церквох у шидскей општини служени Служби Божо, без присуства вирних.

У Шидзе служел и багнїтки пошвецел парох о. Михайло Режак, у Беркасове и Бикичу парох о. Владимир Еделински Миколка, а у Бачинцох парох о. Дарко Рац.

