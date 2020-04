Пасха зоз Службу на Фейсбуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, перши дзень найвекшого християнского швета Пасхи, Воскресеня Христового, вирни парохиї св. оца Миколая могли провадзиц лєм прейґ Фейсбук боку парохиї.

Воскресну Службу Божу служели парох керестурски о. Михайло Малацко и капелан о. Михайло Шанта, а дзияцки часци шпивал парох коцурски о. Владислав Рац. Технїчно у преношеню Служби помогол Тихомир Фейди, а Службу зняла и Руска редакция ТВ Нови Сад. Як мож було видзиц, директне богослуженє провадзели коло пейцсто приключени мена, a по вчера пополадню призначени 1648 препатрунки. Винчуюци швето хторе, як гварел, преславюєме як нїґда потераз, парох пречитал часц владиковей вельконоцней винчованки. Тиж прировнал тоту Пасху по способе преславеня зоз першу, кед и апостоли були у карантину, правда пре други причини.

О. Малацко поволал шицких же би духовно дожили сущносц тей найважнєйшей подїї у историї чловечества, а то спашенє хторе пришло по Исусовим крижу и воскреснуцу.

На концу Служби священїки на штред церкви пошвецели даскельо паскални кошарки, а вирних цо онлайн провадзели Службу парох замодлєл же би теди дома пошвецели свойо паскалне єдзенє.

Як визначел, нєшка и наютре, на други и треци дзень швета, священїки буду служиц Служби Божо, алє без присуства вирних.

