НОВИ САД – Роботню за дзеци, котра була пошвецена Велькей ноци, вчера могло провадзиц прейґ интернету на Фейсбук боку Заводу за културу войводянских Руснацох, котри и єй орґанизатор.

Роботню водзела Наташа Колесар, а наймладши могли научиц як ше прави паперову кошарочку з писанками и заячки.

