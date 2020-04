И у Дюрдьове пошвецени багнїтки

ДЮРДЬОВ – И прешлих дньох зоз церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, на Фейбук профилу домашнього священїка о. Михаила Холошняя, могло директно провадзиц Служби Божо.

Всоботу, 11. априла, могло провадзиц Бдиниє зоз пошвецаньом багнїткох, а на Квитну нєдзелю, вчера 12. априла Службу Божу котру тиж служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй, а у котрей шпивали члени фамелиї Холошняй.

Пре запровадзени позарядови стан и забранєне рушанє шицких гражданох, нєшка пондзелок 13. Априла, вирни можу вжац багнїтки у дюрдьовскей парохиї.

О. Михаил Холошняй на своїм Фейсбук профилу поряднє обявює кеди мож директно провадзиц Служби Божо.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)