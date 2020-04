Огень застановени на дзешец метери од обисцох

ЖАБЕЛЬ – У Жаблю, у улїци Войводи Мишича, на заградох дзе ше находзи беґель и коло нього вельо сухого наду внєдзелю, 12. Априла, дзекуюци ажурносци професийним огньогасцом зоз Жаблю, а познєйше и з Нового Саду, як и добредзечним огньогасцом зоз Дюрдьова, загашени моцни огень.

Огень запалєли гражданє котри палєли шмеце, а понеже дул моцни витор, огень швидко залапел над, потим и бетелїну. Дзекуюци сушедом котри такой поволали огньогасцох, нєзалапени шопи, платенїки, фарма, древару, як и даскельо полни прикочи з чутками. Жабельски огньогасци перши почали гашиц огень коло 15 годзин. После трох годзинох ґашеня зоз штирома цистернами, огньогасцом ше удало загашиц огень аж о три годзини и на коло дзешец метери од обисцох.

Огньогасци котри гашели огень апелую же би ше гражданє справовали одвичательнєйше.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)