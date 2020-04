Пошвецени багнїтки на Квитну нєдзелю

БАЧИНЦИ – У церкви Святого апостола и євангелисти Луки после Утринї Квитней нєдзелї, парох о. Дарко Рац пошвецел багнїтки хтори порихтали члени Церковного одбору.

Вирни мали можлївосц пондзелок поєдинєчно присц до церкви и вжац себе пошвецени багнїтки у дошлєбодзеним чаше.

О. Рац каждого дня после Служби Божей зоз панїматку служи Молебен за ошлєбодзенє од хоротох и пандемиї вируса корона, а церква през тидзень отворена од 8 по 15 годзин, же би вирни поєдинєчно могли присц и помодлїц ше, а порядни и богослуженя хтори парох служи у присустве своєй фамелиї, пре мири хтори на моци под час позарядового стану.

Под час Страсного тижня, на Вельки пияток на 13 годзин, о. Дарко Рац зоз панїматку одслужи Вечурню зоз покладаньом Плащанїци до гроба, а вирни можу поєдинєчно присц до церкви и поклонїц ше Христовей плащанїци по 16,30 годзин.

На нєдзелю, на Пасху, на 10 годзин о. Дарко Рац будзе служиц Службу Божу и пошвеци вельконоцну кошарку, а вирни у своїх обисцох коло 11 годзин, кед буду дзвонїц дзвони, най ше помодля и сами зоз швецену воду пошвеца кошарку зоз пасхалнима єдлами же би шицки на тот способ були у духовним заєднїцтве зоз свою церкву.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)