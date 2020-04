Дзеци з Цицибану рисую дугу

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Управа ПУ „Бамби” з Кули поволала шицки дзеци, та и зоз рускокерестурского оддзелєня „Цицибан”, най ше одволаю на поволанку дзецох з Италиї хтора ше шири и по других державох, а з мотом „Шицко будзе добре”.

Дзеци поволани нарисовац дугу як символ надїї же тота чежка ситация швидко прейдзе, а свойо рисунки викладаю на облаки, або други видлїви места.

На поволанку ше одволали и дзеци зоз керестурского „Цицибану”, та и вони були креативни у рисованю дуги, а поготов ше одволали найстарши дзеци зоз предшколскей ґрупи.

Велї русинки дуги мож видзиц и на керестурских облакох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)