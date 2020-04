Дезобариєри за будинки у Новим Садзе

НОВИ САД – Од вчера, як препоручел Городски штаб за позарядови стан, у Новим Садзе почина поставянє дезобариєрох у бивательних будинкох. За тоту акцию анґажовани екипи Явних подприємствох „Циклонизация”, „Стан” и „Городске желєнїдло”.

Город у наиходзацих дньох постави коло 4 000 дезобариєри, а за отримованє и старосц о дезобариєрох буду задлужени управителє будинкох.

Дезобариєри, як сообщене у Городским штабу, плїтки тепши зоз шпунджию до хторей усипане средство за дезинфекцию. Способ хаснованя дезобариєри будзе виложени у каждим уходзе до будинкох.

