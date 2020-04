НОВИ САД – На основи Одлуки Городского штабу за позарядово обставини, Явне комуналне подприємство „Паркинґ сервис”, ище тот тидзень, по 20. април, нє будзе наплацовац паркиранє превозкох на териториї Нового Саду.

Предходна Одлука о нєнаплацованю трошкох за паркинґ була на моци по 13. април.

