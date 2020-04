У Новим Садзе за два днї половка менєй гражданох у самоизолациї

НОВИ САД – По остатнїх податкох, у Новим Саду 1 861 особа у самоизолациї. То значи же ше число особох у самоизолациї зменшало за половку за остатнї два днї.

Прешлого пиятку було 3 796 особи хтори мушели буц у карантину у своїх обисцох, а всоботу 3 058 особи. Слово о гражданох хтори ше до Републики Сербиї врацели нєпоштредно пред, лєбо по завераню гранїцох. Здогаднїме нашо державни гранїци заварти 15. марца.

Но, без огляду на зменшанє число изолованих особох важне надпомнуц же Нови Сад, после Беоґраду, бул други город по числу самоизолованих гражданох.

