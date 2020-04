Привреднїки ше од вчера можу приявиц за державну помоц

БЕОҐРАД – Привреднїки ше од вчера можу приявиц за Програму економских мирох за зменшанє неґативних ефектох хтори спричинєла пандемия вирусу Ковид-19, пише сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вредносц програми, котру Влада Сербиї прилапела прешлого тижня, вецей як пейц милиярди евра. На помоц нє годни раховац привреднїки котри под час позарядового стану одпущели вецей як 10 одсто роботнїкох.

Вчераа обявена и поволанка Фонду за розвой за помоц привреднїкох у отримованю ликвидносци, а по штварток буду закончени и правни рамики за ґарантну шему за потримовку привреди, односно поднїмательом, микро, малим и штреднїм подприємством.

По штварток будзе готова и уредба котра ше одноши на польопривреднїкох.

