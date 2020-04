Лимит за плаценє без пин-кода звекшани на 5 000 динари

БЕОҐРАД – Компания ВИЗА обявела же ше у Сербиї звекшує максимална сума за безконтактни трансакциї за котри нє нєобходне уношенє пин-коду до 5 000 динари.

Лимит за плаценє на таки способ звекшани за 25 одсто у одношеню на предходну суму хтора виношела 4 000 динари, цо трошительом олєгчує каждодньово трансакциї, гутори ше у сообщеню.

Безконтактна технолоґия оможлївює найшвидши и найбезпечнєйши способ плаценя за трошительох и тарґовцох, зоз єдноставним прикладаньом карточки. Вецей як 69 одсто трансакциї у Сербиї ше уж окончую безконтактно, та тото звекшанє унапредзи и пошвидша тарґовину.

Зоз компаниї визначую же ВИЗА почитую потримовку державних институцийох вязаних за звекшанє лимиту и поручую же предлужа цесно сотрудзовац зоз тарґовцами и партнерами зоз финансийного сектору, же би ше поробели нєобходни технїчни вименки на местох дзе ше предава.

