КУЛА – У церкви грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата у Кули, вчера пред поладньом по Служби Божей пошвецени багнїтки, а ище и нєшка хто жада од вирних их може присц вжац у церкви и порти.

Службу Божу служели домашнї священїки парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ, а парох на концу Служби окончел и обряд пошвецаня багнїткох хтори символ Квитней нєдзелї, а цо пре полицийну годзину нє могло буц окончене внєдзелю.

