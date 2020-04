У Войводини 435 охорени особи, 54 вилїчени

НОВИ САД – Покраїнски представнїки власци, на чолє зоз предсидательом Иґором Мировичом, нєшка отримали конференцию за новинарох по углядзе на тоти котри отримує Кризни штаб Републики Сербиї – без присуства новинарох, котри могли пред тим послац питаня по имейлу.

Як виявел Мирович, у Войводини на нєшкайши дзень, од вкупно 3 268 тестированих особох, при 435 потвердзени вирус Ковид-19. Од початку епидемиї 11 охорени особи умарли, а 54 виздравели.

У Клинїчним центру Войводини лїча ше 134 пациєнти, а у дочасовим шпиталю на Новосадским сайму змесцени 176 особи зоз благшу клинїчну слику. Мирович наглашел и же барз важне зачувац установи социялней защити на териториї АП Войводини од того вируса, та прето вимагал од шицких руководительох тих установох же би максимално запровадзовали мири и упутства хтори достали, бо ше шицких нєодвичательних будзе санкционовац – гварел предсидатель Покраїнскей влади.

Кед слово о залапеносци охорених з вирусом по реґионох, Мирович винєсол шлїдуюци податки – 142 особи у южнобачким реґионє, 24 у заходнобачким, 41 у сивернобачким, 105 у южнобанатским, 25 у штредньобанатским, 34 у сивернобанатским и 65 особи у сримским реґионє.

На конференциї було слова и о покраїнским буджету, та Мирович обявел же ше очекує менши прилїв до буджету за 15 до 20 одсто по основи особних доходкох и порцийох. Прето наиходзацих дньох будзе ребаланс буджету з хторим ше у полней мири отрима уровень финансованя шицких потребох у здравству и социялней защити, а у других обласцох даваня буду зменшани. Покраїнска влада застановела вивершенє буджету, окрем за виплацованє особних доходкох, надополнєньох з обласци социялней защити и других чечуцих приходох.

Покраїнски секретар за здравство др Зоран Ґойкович визначел же у Войводини єст 69 роботнїки у здравственей системи хтори позитивни на вирус, од котрих два особи у барз чежким общим стану и находза ше на респираторох. Гевти други добре, а велї з нїх уж почали робиц. Попри тим, Ґойкович информовал явносц же Специялни шпиталь за регабилитацию„Юнакович” пренаменєни за приєм охорених од Ковиду-19 зоз благшу клинїчну слику, а шицки заняти у тей банї прешли нєобходну обуку.

Директор Инсититута за явне здравє Войводини проф. др Владимир Петрович на конференциї гварел же у покраїни од початку епидемиї реґистроване менше число дзецох при хторих потвердзене присуство коронавирусу. Векшина були на домашнїм лїченю и у тей хвильки мож повесц ше скоро шицки виздравели.

