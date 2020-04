Авантуристи хтори жадаю пременїц швет

Млади людзе вше любопитлїви и жадни авантури, важне им чуц искуства других и исц по подобней, лєбо истей драги, бо у своїх найкрасших рокох жадаю дожиц дацо интересантне, возбудлїве, и хасновите, а млади радийски водителє тото знаю крашнє запаковац до годзиновей емисиї.

Уж даскельо роки на габох Радиo Нового Саду у ноцним термину од 21.30 по 22.30 годзин емитує ше младежска емисия „АЛТ шоу”, хтора провадзи активносци младих и їх новосци, дожица або путованя. Пририхтую ю Лидия Костелник, Тамара Салаґ и Андрей Орос. У тим тексту вас упознам же як то вони почали на радию и пробуєм одгаднуц же хто, у ствари, „АЛТИ”. Кед бешедуєме о початкох, мож повесц же анї єден початок нє лєгки, та так анї їх. За шицко ше треба рихтац и вельо учиц. Тройо млади водителє до радия вошли на початку студийох.

Лидия Костелник хторей, як и сама гвари, радио вошол под скору, тоту роботу нє барз може описац зоз адекватнима словами.

– Гваря же млади нє слухаю радио, а нам ше видзи же напроцив. Кед єст материялу хтори заинтриґує цильну популацию и екипа хтора зна пренєсц теми хтори, можебуц, анї нє интересую каждого слухача, и кед ше почувствує позитивна енерґия на радио габох, за мнє то ключ прецо оставам на радию и нє жадам меняц способ роботи – поцешено гвари Лидия.

Тамара Салаґ до новинарства вошла аж на студийох.

– Щиро, анї у стреднєй, а анї по законченю стреднєй школи, нє роздумовала сом о тим же бим ше занїмала зоз новинарством. Алє кед сом пришла до Нового Саду на факултет, указала ше ми нагода випробовац ше и у тим. И так сом на другим року факултета почала волонтирац у Радию – у младежскей емисиї. Ту уж були Андрей Орос и Лидия Костелник, та ми було мило же сом нє сама у чимшик, за мнє, цалком новим – гвари Тамара и додава же єй заш лєм було чежко на початку.

Андрей Орос ше своїх початкох, после даскелїх рокох од першого прилогу и першей емисиї, здогадує дакус „замолгавено”.

– Понеже сом знал же ше упишем на журналистику, кед сом вошол до радийского швета шицко ме цикавело, и час ми прелєцел наисце швидко. Вельо раз кед приповедам з Лидию и Тамару о тим кого зме мали як собешеднїкох, лєбо яки зме теми обрабяли и на яки способ, видзим же зме уж на велї ствари призабули. Думам же то лєм знак же зме робели тото цо зме любели. Алє, на концу, свойо початки на радию могол бим поровнац зоз починаньом нового бависка на компютеру, лєбо на мобилним телефону, та вам шицко интересантне и константно одкриваце нови „мисиї”.

КАЖДЕ ЕМИТОВАНЄ И ЗАБАВА

Шицки тройо гваря же рихтац и водзиц емисию барз одвичательна робота, алє вони ю на свой способ направя як забаву. Гваря же им радио принєсол єдну часц шлєбоди, як цо то ошлєбодзованє од треми и чувство одвичательносци, бо информациї хтори преноша муша буц точни и преверени.

– Кед рихтам емисию, мушим повесц же перше чувствуєм одвичательносц, бо ми то на даяки способ робота, котру видза, т. є. слухаю велї, и прето то наисце муши буц цалком професийно з мойого боку. Потим, кед направим интервю, приповедку, прилог, и кед тото шицко змонтирам, поробим шицко цо потребне, чувствуєм ше барз задовольна, бо знам же сом роботу добре поробела – гвари Тамара и додава же водзенє емисиї барз „добре” чувство.

– Гей же нам руши якиш адреналин, алє то нормалне кед идземе „на живо”. Без того адреналину, а и опущеносци, емисиї би нє були таки добри, алє вшелїяк, шицко у гранїцох нормали, професийносц и одвичательносц на першим месце. Водзенє емисиї финална часц роботи хтору обдумуєме цали тидзень. У студию ми тройо екипа, хтора звикла на позитивну енерґию, цо обачели и людзе хтори нас слухаю – гвари Лидия, и предлужує же їх франти уж препознаваю слухаче хтори их вирно слухаю и нєсцерпезлїво чекаю, и же водзенє емисиї, у ствари, финална часц того цо пририхтовали цали тидзень.

КЕД НЄТ СЛИКИ, ЄСТ МУЗИКИ

Авторски тим „АЛТ шоу” єдинствени же циль їх емисийох обвисциц шицких Руснацох о активносцох и успихох младих, або просто, младих хтори робя, занїмаю ше зоз дачим интересантним, або маю интересантну приповедку хтору сцу подзелїц зоз шицкима. Та преноша информациї вязани за културу, спорт, науку, а тиж так и збуваня по руских местох, од литературних вечарох по добри журки.

– Преношиме шицки информациї, чи у вязи зоз факултетами, стреднїма школами, конкурсами, алє и вообще, информациї зоз швета. Нормално, ту и збуваня за младих котри ше намагаме попровадзиц по шицких местох, а тиж так их кажди раз и наявюєме у наших емисийох. Ту мож послухац и нашо уж стаємни рубрики, на котри здумуєме цо интересантнєйши питаня же би таки були и одвити, так же би тим котри нас слухаю наисце нє було допито. Тота робота треба же би зоз гласом застановела слухача на габох. Нєт слики, алє єст музики през хтору шицко мож задумац. Ґу тому, кед ше дода приповедку, будує ше дожице хторе кажде доживює на свой способ – щиро гутори Taмара, и предлужує:

– Сцеме направиц так же би емисия була нє лєм информативна, алє и за розгварку, же бизме нє преобтерховали слухачох.

Кед слово о планох на далєй, знова маю подєднаки одвити. Лидия гвари же єй плани оставаю исти, як и по тераз, радує ше новому друженю и новим информацийом у емисиї. Тамара би любела робиц и сотрудзовац у шицких медийох, алє нє зна чи то будзе можлїве, вшелїяк планує и надалєй предлужиц робиц на радию. Андрей ше склада зоз тим шицким цо вони два поведли и на концу додава:

– Я вше любим цитирац Винстона Черчила, а вон гварел же новинарство прекрасна професия кед на час зоз нєй видзеш.

За конєц бим поведла же „АЛТ шоу” то єдна добра екипа хтора зна сотрудзовац и ма вельо позитивней енерґиї. Млади, амбицийни людзе хтори сцу допринєсц нашей малей заєднїци так же буду уключовац младих до каждей емисиї и давац им нагоду же би ше кажди їх глас чуло. То авантуристи хтори жадаю пременїц швет! А їх мото: ,,Будзце кул!”☺.

У позарядовим стану емисию ше нє емитує, алє „Алт шоу” активни на дружтвених мрежох и обависцує слухачох кеди ше почнє емитовац нови емисиї. Вони буду мац часу обдумац яки теми буду обрабяц, а слухаче до теди най вирно чекаю свойо „АЛТИ”. Екипа поздравя своїх слухачох и поручує им – #останьцедома.

ЦО ТО ТОТО „АЛТИ”

АЛТ – у ствари Андрей, Лидия и Тамара, а ту з часу на час и я – сотруднїца и товаришка Ивана Чордаш (то тото АЛТИ). Просто, без нас, швет би бул допити. Франтуєм дакус!☺

