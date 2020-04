Писня зоз сликовнїци „Весели буквар” на youtube каналу „Руского слова”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” обявело свойо штварте авдио-визуалне виданє за дзеци „Весели и розшпивани руски буквар” на своїм каналу на ют’юбу, дзе го мож и превжац.

Слово о визуализованей кнїжки-сликовнїци „Весели буквар”, котра вишла у виданю НВУ „Руске слово” концом прешлого року и наменєна є дзецом од 1 по 4 роки.

Комбинацию писнї и илустрованей кнїжки диґитализовал и вишпивал Сашо Палєнкаш по мотивох Моцартовей „Дзецинскей писнї” (12 варияциї у Ц-дуру).

Хаснованє обидвох Букварох єдинствене средство за ученє азбуки руского язика, а тот метод ученя през писню розробела вихователька Емилия Костич.

Авторка рисункох у сликовнїци „Весели буквар” Мария Ковачевич, а вибор словох мр Анамариї Рамач Фурман и др Бориса Варґи.

„Весели и розшпивани руски буквар” то источашнє друга диґитализована кнїжка за наймладших после сликовнїци „Як ше тройо прашатка рихтали за жиму” Любици Фа-Гарди, котра тиж вишла у новей едициї НВУ „Руске слово” за наймладших „Заградка”.

