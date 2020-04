Телефони и имейл адреси локалней самоуправи

ШИД – Локална самоуправа на своїм сайту обявела телефони и имейл адреси значни за комуникацию физичних и правних особох за рижни вимоги.

Телефон началнїци Општинскей управи 022-712-544, а имейл адреса vukovic.bojana@gmail.com.

За скупштински роботи и роботи Општинскей ради телефон 022-712-002 ,а имейл адреса nacelniksid@gmail.com, а за контакт општинского правобранителя треба поволац число 022-712-245 або контактовац на имейл адресу pravobranilac.sid@gmail.com.

На сайту дати и шицки контакти оддзелєньох Општинскей уптави и Служби матичара, як и телефон Услужного центра 062- 756-820.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)