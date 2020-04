Нови роботни час предавальньох тарґовинского ланца „Ґомекс”

НОВИ САД – Шицки малопредайни обєкти тарґовинского ланца „Ґомекс” уведли нови роботни час.

Од пондзелку по стреду предавальнї буду робиц од 7 до 16,30 годзин. Роботни час других дньох у тижню будзе ускладзовани з препорученями Влади Сербиї и о тим буду обвисцени шицки трошителє.

У складзе з тоту одлуку будзе ускладзени и роботни час предавальньох за трошительох старших од 65 роки. Як и дотераз, шицки трошителє ше муша притримовац мирох хтори предписали компетентни служби – оддалєносц на два метери, обовязне ношенє защитней маски и рукавицох.

