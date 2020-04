Од початку априла призначени 16 огнї на Фрушкей гори

НОВИ САД – Як сообщене у Управи „Националного парку Фрушка гора” од початку априла каждодньово ше призначую огнї хтори спричинєли нєсовисни гражданє хтори були, лєбо лєм преходзели през Парк.

Од початку априла призначени 16 огнї, а згорели 45 гектари нїзкого лєса. Призначени два векши огнї, а други були менши и виволани су з руцаньом нєзагашених циґаретлох зоз превозкох. У огньох нє горел лєс, окрем же у Сусецким риту огень залапел меншу часц лєса (тополї и верби). Полиция ище нє одкрила хто виновнїки огньох.

Управа Парка апелує на гражданох же би под час позарядового стану, односно под час забрани рушаня, нє ишли на Фрушку гору, а тиж так поволую шицких нащивительох же би ше одвичательно справовали ґу природи. Управа надпомина же розпальовац огень на отвореним и нєпредвидзеним месце, забранєне. Потупйованє тей защитней мири ше санкционує з пенєжну кару од 100 000 динари.

